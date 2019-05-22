У Зеленского сомневаются в желании нардепов менять избирательный закон

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты продемонстрировали нежелание менять избирательное законодательство перед выборами. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Большого желания принимать этот кодекс, к сожалению, мы не видим. Мы говорим о том, что вчера во время общения (Президента с главами парламентских фракций - ред.) пришли именно к тому компромиссу, который был внесен в зал", - отметил Стефанчук.

По его словам, время для принятия соответствующих законов об изменении избирательной системы еще есть, впрочем пока депутаты не пожелали реализовывать договоренности на практике.

При этом он добавил, что команда нового Президента заинтересована в том, чтобы парламентские выборы прошли по новому закону, в частности - с открытыми избирательными списками и более низким проходным порогом. Впрочем, поскольку в результате консультаций выяснилось, что обеспечить открытые списки на ближайших выборах будет невозможно технически, было решено оставить закрытые списки.

"Это не лучший вариант, на мой взгляд, но это точно не гречкосейная мажоритарка", - прокомментировал это представитель Президента в ВРУ.

"Мы внесли этот законопроект - мы получили ответ парламента", - резюмировал Стефанчук, добавив, что изменение избирательного законодательства полностью зависит от решения Верховной Рады.

Напомним, вчера УНН сообщал, что команда Президента уже на завтрашнее утро готовит изменения в закон о выборах в части исключения норм по мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

По состоянию на сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Украинские Национальные Новости

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