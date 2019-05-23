Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости - представитель Президента

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Свои программные законопроекты Президент Владимир Зеленский будет подавать в парламент только после образования в нем своего большинства, поскольку нынешний состав уже продемонстрировал свою недоговороспособность с главой государства. Об этом сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в комментарии корреспонденту УНН.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Совет - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду", - отметил Стефанчук.

По его словам, речь идет, в частности, о законе об импичменте, а также о снятии депутатской неприкосновенности.
Кроме того, как отметил Стефанчук, аналогично Президент планирует отдельно подать статью о незаконном обогащении

"Мы посмотрим по процедурам, так как уже подан и один проект, и альтернативный, и мы посмотрим, как нам лучше сделать, чтобы статья о незаконном обогащении, во-первых, отвечала всем требованиям, чтобы Конституционный суд не мог вытащить ее за крючок и завалить всю систему и поставить в опасность всю страну, - чтобы она была понятно, грамотно выписана, а по процедуре - была принята в Верховной Раде", - добавил представитель Президента.

При этом он добавил, что вчерашнее голосование в Верховной Раде свидетельствует о неспособности нынешнего состава парламента сотрудничать и договариваться с главой государства.

"Для нас это пример того, что Верховная Рада просто недоговороспособной по некоторым вопросам сотрудничества с Президентом. Президент делает из этого выводы", - подчеркнул он.

Напомним, народные депутаты провалили голосование за президентские законопроекты .

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