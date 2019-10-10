Зеленський натякнув, що його слова про Рябошапку неточно переклали Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський думає, що перекладачі Дональда Трампа не зовсім точно переклали його слова про генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я тоді не говорив англійською, я говорив українською. Наскільки я пам'ятаю, я тоді сказав: це нова, молода команда, у нас буде новий Генеральний прокурор, відкрита, чесна людина, на 100%. Це моя людина, я сказав. Я мав на увазі, що це людина для моєї команди, не зі старої Генпрокуратури. Це нова людина, і це на 100% чесна людина", - заявив Президент.
Нагадаємо, на тлі візиту українського Президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.