Зеленський натякнув, що його слова про Рябошапку неточно переклали Трампу

"Я тоді не говорив англійською, я говорив українською. Наскільки я пам'ятаю, я тоді сказав: це нова, молода команда, у нас буде новий Генеральний прокурор, відкрита, чесна людина, на 100%. Це моя людина, я сказав. Я мав на увазі, що це людина для моєї команди, не зі старої Генпрокуратури. Це нова людина, і це на 100% чесна людина", - заявив Президент.

Нагадаємо, на тлі візиту українського Президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.