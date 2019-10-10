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Зеленский намекнул, что его слова о Рябошапке неточно перевели Трампу

Киев • УНН

 • 14914 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский думает, что переводчики Дональда Трампа не совсем точно перевели его слова о генпрокуроре Руслане Рябошапке. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Зеленский намекнул, что его слова о Рябошапке неточно перевели Трампу

"Я тогда не говорил по-английски, я говорил на украинском. Насколько я помню, я сказал: это новая, молодая команда, у нас будет новый Генеральный прокурор, открытый, честный человек, на 100%. Это мой человек, я сказал. Я имел в виду, что это человек для моей команды, не со старой Генпрокуратуры. Это новый человек, и это на 100% честный человек", - заявил Президент.

Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена - Хантер Байден - ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем - самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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