Зеленський: настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО

Цитата

“Глава Української держави обговорив зі співрозмовницею ескалацію безпекової ситуації на Донбасі, наголосивши на небезпечній тенденції до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що президент України висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру. Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності й обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО.

“Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні”, — зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

“Володимир Зеленський ознайомив Президента Грузії з ініціативою „Кримська платформа“, інавгураційний саміт якої відбудеться у серпні 2021 року в Києві. Він висловив сподівання на особисту участь Саломе Зурабішвілі в цьому важливому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення згаданої ініціативи”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом загострення ситуації з безпекою на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.



Грузія також не раз зазнавала агресії Росії, як й Україна. Грузія претендує на членство в НАТО, хоча обидві країни плану дій для членства ще не мають.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Зі свого боку Росія звинувачує Україну в “агресії” та “провокаціях”.