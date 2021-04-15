Зеленский: пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно членства в НАТО

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 83884 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132133 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187266 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188820 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273183 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316182 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157344 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142976 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270641 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126354 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 52583 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180787 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 41786 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 45917 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 64900 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 316182 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270641 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426371 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392342 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 64936 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180794 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210397 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190744 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273189 просмотра
Актуальное
Зеленский: пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно членства в НАТО

Зеленский: пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно членства в НАТО

Киев  •  УНН

 • 16937 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина и Грузия должны получить план действий относительно членства в НАТО и Евросоюзе. Такое убеждение высказал Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Глава Украинского государства обсудил с собеседницей эскалацию ситуации безопасности на Донбассе, отметив опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира. Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.

"Действительно пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня", - отметил Зеленский.

Также собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

"Владимир Зеленский ознакомил Президента Грузии с инициативой "Крымская платформа", саммит инаугурации которой состоится в августе 2021 года в Киеве. Он выразил надежду на личное участие Саломе Зурабишвили в этом важном мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, что поможет закончить войну на Донбассе.

Грузия также не раз подвергалась агрессии России, как и Украина. Грузия претендует на членство в НАТО, хотя обе страны плана действий для членства еще не имеют.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Со своей стороны Россия обвиняет Украину в "агрессии" и "провокациях".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы