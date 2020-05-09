Зеленський: настане день, коли в Донецьку буде встановлено Дзвін Миру, а в Сімферополі Дзвін Єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб в країні з’явилися чотири символічних дзвони. Дзвін Пам’яті в Луганській області та Дзвін Перемоги в Закарпатській області, які символізуватимуть початок та завершення звільнення території України у Другій світовій війні, а також Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності — у Сімферополі. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Дорогі громадяни, 75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом, знадобилося ще 46 років, щоб ми отримали незалежну Українську державу. Й сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Це все сторінки нашої історії, які об’єднують і роблять нас сильнішими”, — сказав Зеленський.
Також Володимир Зеленський оголосив про проект меморіальних символів, у межах якого в Україні планується встановити чотири дзвони.
“Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де в 1942 році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін — Дзвін Пам’яті. Сьогодні я на Закарпатті, поруч з місцем де завершилося вигнання загарбників, тут буде встановлено Дзвін Перемоги, ми віримо й зробимо все, щоб обов’язково настав той день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності — у Сімферополі”, — висловив сподівання Президент України.
Як повідомлялося, на Закарпатті Зеленський ушанував пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.