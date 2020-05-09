На Закарпатті Зеленський ушанував пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.

“Глава держави відвідав меморіальний комплекс „Пагорб Слави“ з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів”, — вказано у повідомленні.

“На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, — головне не гучність, а щирість. І наша перемога — в кожного в серці”, — зазначив Володимир Зеленський.

Додамо, cьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.