На Закарпатье Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На Закарпатье Президент Владимир Зеленский почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.
“Глава государства посетил мемориальный комплекс „Холм Славы“ с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов”, — указано в сообщении.
“На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, — главное не громкость, а искренность. И наша победа — у каждого в сердце”, — отметил Владимир Зеленский.
Добавим, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.