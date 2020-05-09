Зеленский: наступит день, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе Колокол Единства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы в стране появились четыре символических колокола. Колокол Памяти в Луганской области и Колокол Победы в Закарпатской области, символизирующие начало и завершение освобождения территории Украины во Второй мировой войне, а также Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
“Дорогие граждане, 75 лет назад мы одержали победу над нацизмом, понадобилось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее”, — сказал Зеленский.
Также Владимир Зеленский объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола.
“Вчера я был в Луганской области, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол — Колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков, здесь будет установлен Колокол Победы, мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал тот день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе”, — выразил надежду Президент Украины.
Как сообщалось, на Закарпатье Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.