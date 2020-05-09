Зеленский: наступит день, когда в Донецке будет установлен Колокол Мира, а в Симферополе Колокол Единства

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы в стране появились четыре символических колокола. Колокол Памяти в Луганской области и Колокол Победы в Закарпатской области, символизирующие начало и завершение освобождения территории Украины во Второй мировой войне, а также Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает корреспондент УНН.