Зеленський хоче зустрітись із студентами, які були на Майдані у ніч на 30 листопада 2013 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Шість років тому жорстоке побиття студентів “Беркутом” сколихнуло все суспільство. Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Про це написав Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"6 років тому жорстоке побиття студентів «Беркутом» сколихнуло все суспільство.
Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а тільки заради одного – щасливого майбутнього для своєї країни", - написав Зеленський.
За його словами, "вони й були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники".
"Сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, що фактично змусили Україну прокинутися та стали відправною точкою великих перетворень. Де вони зараз? Чи залишились в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни?
Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року", - резюмував він.
Учора Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим питанням на порядку денному Верховної Ради України 3 грудня будуть зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Він також запевнив, що "ніхто не дозволить зливати справи Майдану”.
Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР.
Нагадаємо, 15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.