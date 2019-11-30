Зеленський хоче зустрітись із студентами, які були на Майдані у ніч на 30 листопада 2013 року

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Шість років тому жорстоке побиття студентів “Беркутом” сколихнуло все суспільство. Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Про це написав Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.