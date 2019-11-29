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Рада 3 грудня першим розгляне питання про зміни до закону про ДБР - Зеленський

Рада 3 грудня першим розгляне питання про зміни до закону про ДБР - Зеленський

Київ • УНН

 • 11095 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Першим питанням на порядку денному Верховної Ради України 3 грудня будуть зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.

“Третього грудня першим питанням на порядку денному у Верховній Раді України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що “незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів”.

“Насамперед це стосується злочинів, вчинених на майдані Незалежності у 2013-2014 роках”, — сказав Президент.

Раніше Рябошапка заявив, що інвентаризація справ Майдану на етапі завершення.

Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР.

Нагадаємо, 15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

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