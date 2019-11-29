Рада 3 грудня першим розгляне питання про зміни до закону про ДБР - Зеленський

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Першим питанням на порядку денному Верховної Ради України 3 грудня будуть зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.