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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108886 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100788 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108049 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118567 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147754 просмотра

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Зеленский хочет встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года

Зеленский хочет встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года

Киев  •  УНН

 • 14775 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

“6 лет назад жестокое избиение студентов „Беркутом“ всколыхнуло все общество.

Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного — счастливого будущего для своей страны”, - написал Зеленский.

По его словам, “они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи”.

“Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?

На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года”, - резюмировал он.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабрю будут изменения в закон о Государственном бюро расследований. Он также заверил, что “никто не позволит сливать дела Майдана”.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Напомним, 15 ноября Рада начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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