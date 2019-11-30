Зеленский хочет встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.