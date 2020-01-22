Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. З нагоди відзначення Дня Соборності України Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук вшанували пам’ять українських діячів культури, поклавши квіти до їх пам’ятників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня Соборності України. Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві", - йдеться у повідомленні.
Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.
"Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня соборності України, як і у новорічному привітанні, порушив тему єдності, закликавши українців пам'ятати, що, щоб бути сильними, треба стати єдиними, а щоб стати єдиними, треба бути сильними.
Як повідомлялося раніше в УНН, Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності.