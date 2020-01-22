Зеленський у День Соборності: щоб бути сильними, треба стати єдиними

"Дорогі українці! Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. “Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України”. Це цитата з Акта Злуки, який сповіщав про возз’єднання в єдину, незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві", - йдеться у зверненні Президента.

Він зазначив, що "в усіх куточках України це зустріли піднесено та захоплено: нарешті з’явився шанс для побудови соборної та самостійної країни". "Та він, на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої державної єдності. Єдності не у словах, а у справах. Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині", - зазначив Зеленський.

"Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні. Як показує новорічне привітання, тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось: “А довкола чого ми, такі різні й несхожі, можемо згуртуватися?” Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатися у майбутнє?" - вів далі Глава держави.

З його слів, "у сучасному світі відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії". "Є ще цінності", - додав Президент.

"Які прийнятні для кожного куточка України. І за якими у майбутньому українців могли б індентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості й толерантності. Цінності свободи та демократії. Бажання економічного добробуту та процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги одне до одного", - зауважив Зеленський.

"Я – українець. Тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору: у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Я – українець. Бо я відповідальний громадянин. Я сплачую податки. Не їду на червоне, правильно паркуюся, ніколи не сідаю за кермо напідпитку. Піклуюсь про довкілля. Вчуся критично мислити. Я українець – бо ми найкращі в спорті, науці, в IT. Я веду здоровий спосіб життя. Вчу іноземні мови. Підтримую рівні можливості для реалізації чоловіків та жінок. Поважаю права представників усіх національних меншин та всіх релігій", - заявив Глава держави.

За його словами, цей список можна доповнювати довго. "І це потрібно робити кожному українцю, щоб у сучасному світі бути конкурентоспроможним. І щоб згодом українцям стати першими. Так, це мрія. Але спільна мрія завжди була для нас рушієм. Тією силою, яка нам зараз так потрібна", - вказав Президент.

"Дорогі українці! Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам’ятаймо про це! Зі святом вас! З Днем соборності України!" - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності.