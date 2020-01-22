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Зеленский в День Соборности: чтобы быть сильными, надо стать едиными

Киев • УНН

 • 17404 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня соборности Украины, как и в новогоднем поздравлении, затронул тему единства, призвав украинцев помнить, что, чтобы быть сильными, надо стать едиными, а чтобы стать едиными, надо быть сильными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский в День Соборности: чтобы быть сильными, надо стать едиными

"Дорогие украинцы! Ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы. "Сбылись вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины". Это цитата из Акта Объединения, который извещал о воссоединении в единую, независимую страну и был торжественно провозглашен деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве", - говорится в обращении Президента.

Он отметил, что "во всех уголках Украины это встретили поднесенно и восторженно: наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны". "Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не во словах, а в делах. Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину - румыны, а закарпатье отошло Чехословакии", - отметил Зеленский.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простого, но жизненно важного для Украины принципа: только вместе мы сильны. Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. Но в поисках этого единства мы снова ссоримся: "А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться?" Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?" - вел дальше Глава государства.

По его словам, "в современном мире чувство нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии". "Есть еще ценности", - добавил Президент.

"Которые приемлемы для каждого уголка Украины. И по которым в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты. Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу", - отметил Зеленский.

"Я - украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я - украинец. Потому что я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль нетрезвым. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец - потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий", - заявил Глава государства.

По его словам, этот список можно дополнять долго. "И это нужно делать каждому украинцу, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным. И чтобы впоследствии украинцам стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", - отметил Президент.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности.

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