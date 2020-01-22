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Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності

Київ • УНН

 • 12899 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українців з Днем Соборності України і наголосив, що соборність та єдність – це те, чого Україні іноді не вистачає, щоб стати успішною країною. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності

"Рівно 101 рік тому було проголошено Акт Злуки. Це день, коли Українська та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину Соборну Українську державу. Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни", - написав Гончарук.

Він зазначив, що "не важливо схід чи захід, північ чи південь, усі ми — одна велика родина. А у хорошій родині мають панувати любов, злагода та взаємна повага".

"Вітаю з Днем соборності України! Пам‘ятаймо, що сила — у єдності. Соборність та єдність — це те, чого нам іноді не вистачає, аби стати дійсно успішною країною. Україна — неподільна!", - написав Гончарук.

Як повідомлялося в УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня соборності України, як і у новорічному привітанні, порушив тему єдності, закликавши українців пам'ятати, що, щоб бути сильними, треба стати єдиними, а щоб стати єдиними, треба бути сильними.

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