Гончарук поздравил с Днем Соборности: помните, что сила в единстве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинцев с Днем Соборности Украины и отметил, что соборность и единство - это то, чего Украине иногда не хватает, чтобы стать успешной страной. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Ровно 101 год назад был провозглашен Акт Соединения. Это день, когда Украинская и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единую Соборную Украинскую державу. Единство народа, его идей и стремлений - залог успеха любой страны", - написал Гончарук.
Он отметил, что "не важно восток или запад, север или юг, все мы - одна большая семья. А в хорошей семье должны царить любовь, согласие и взаимное уважение".
"Поздравляю с Днем соборности Украины! Помните, что сила - в единстве. Соборность и единство - это то, чего нам иногда не хватает, чтобы стать действительно успешной страной. Украина - неделимая!", - написал Гончарук.
Как сообщалось в УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня соборности Украины, как и в новогоднем поздравлении, затронул тему единства, призвав украинцев помнить, что, чтобы быть сильными, надо стать едиными, а чтобы стать едиными, надо быть сильными.