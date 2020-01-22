Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к памятникам украинских деятелей по случаю Дня Соборности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. По случаю Дня Соборности Украины Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук почтили память украинских деятелей культуры, возложив цветы к их памятникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня Соборности Украины. Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.
После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.
"Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня соборности Украины, как и в новогоднем поздравлении, затронул тему единства, призвав украинцев помнить, что, чтобы быть сильными, надо стать едиными, а чтобы стать едиными, надо быть сильными.
Как сообщалось ранее в УНН, Гончарук поздравил с Днем Соборности: помне, что сила в единстве.