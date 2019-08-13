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Зеленський дозволив надавати громадянство України росіянам, які зазнали політичних переслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 594/2019, що спрощує процедуру отримання громадянства України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Відповідно до документа, на українське громадянство зможуть претендувати громадяни РФ, які зазнали “переслідувань за політичними переконаннями”.

В документі вказано: “декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), — для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності”.

Крім цього громадянство зможуть отримати іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну: “декларацію про відмову особи від іноземного громадянства — для іноземців, зазначених у пункті 46-1 цього Порядку; іноземців, зазначених в абзаці першому пункту 49 цього Порядку (у поданні на ім’я Президента України щодо яких містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях); іноземців, зазначених в абзаці другому пункту 49 цього Порядку”.

Нагадуємо, Зеленський вніс зміни до указу про диппаспорти.

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