Зеленський вніс зміни до указу про диппаспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу від 12 травня 2015 року № 264 “Про Дипломатичний та службовий паспорти України”, передає УНН.
“Внести до Указу Президента України від 12 травня 2015 року № 264 “Про Дипломатичний та службовий паспорти України”, — зазначено в указі № 591/2019, який датований 12 серпня.
Новим указом до положень про дипломатичний та службовий паспорти вносяться такі зміни:
1) пункт 35 Положення про дипломатичний паспорт України, затвердженого зазначеним Указом, викласти в такій редакції:
“35. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій ІКАО Doc 9303.
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Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються Міністерством внутрішніх справ України”;
2) пункт 34 Положення про службовий паспорт України, затвердженого зазначеним Указом, викласти в такій редакції:
“34. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303.
Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються Міністерством внутрішніх справ України”.
Цей Указ набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.