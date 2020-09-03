Зеленський доручив покращити процедуру переїзду в Україну іноземним айтішникам
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні. Передбачене, зокрема, вдосконалення процедури отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну. Відповідний указ № 371/2020 Глава держави підписав 3 вересня, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
Так, згідно з документом, уряд повинен у тримісячний термін розробити та винести на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій.
Зокрема, на законодавчому рівні мають бути визначені тимчасові особливості оподаткування заробітних плат ІТ-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.
Також Президент наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність ІТ-компаній.
Крім того, згідно з указом, уряд має забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем (ІТ-компанією) дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства.
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Як повідомляв УНН, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю.