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Україна забезпечила можливість іммігрувати 5 тис. ІТ-спеціалістів з Білорусі - Федоров

Україна забезпечила можливість іммігрувати 5 тис. ІТ-спеціалістів з Білорусі - Федоров

Київ • УНН

 • 14447 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд України забезпечив можливість іммігрувати до країни 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів з Республіки Білорусь. Про це у Facebook написав віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

"За підтримки Уряду ми також забезпечили можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років", - повідомив Федоров.

З його слів, імміграція в рамках квот дозволяє іноземним ІТ-спеціалістам працевлаштуватися на тих самих умовах, що й громадяни України.

"5000 квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість IT-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримало 2 500 квот", - зазначив віце-прем’єр.

Він зазначив також, що разом з українським ІТ-бізнесом Мінцифри готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду ІТ-компаній та фахівців з Білорусі до України.

Як повідомляв УНН, Україна буде максимально зважувати кожен наступний крок щодо Білорусі, з огляду на особливий характер стосунків між українським та білоруським народом та до чого призведе ослаблення Білорусі з точки зору розстановки сил в українському регіоні.

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