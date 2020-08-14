Украина обеспечила возможность иммигрировать 5 тыс. ІТ-специалистов из Беларуси - Федоров

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87885 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102706 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128012 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108003 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128281 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Украина обеспечила возможность иммигрировать 5 тыс. ІТ-специалистов из Беларуси - Федоров

Украина обеспечила возможность иммигрировать 5 тыс. ІТ-специалистов из Беларуси - Федоров

Киев  •  УНН

 • 14434 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство Украины обеспечило возможность иммигрировать в страну 5000 высококвалифицированных ІТ-специалистов из Республики Беларусь. Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"При поддержке Правительства мы также обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ІТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет", - сообщил Федоров.

По его словам, иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины.

"5000 квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2500 квот", - отметил вице-премьер.

Он отметил также, что вместе с украинским ІТ-бизнесом Минцифры готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ІТ-компаний и специалистов из Беларуси в Украину.

Как сообщал УНН, Украина будет максимально взвешивать каждый следующий шаг по Беларуси, учитывая особый характер отношений между украинским и белорусским народом и к чему приведет ослабление Беларуси с точки зрения расстановки сил в украинском регионе.

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