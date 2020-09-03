Зеленский поручил улучшить процедуру переезда в Украину иностранным айтишникам

Так, согласно документу, правительство должно в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ІТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ІТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке.

Также Президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ІТ-компаний.

Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ІТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ІТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.

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Как сообщал УНН, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал IT-решения, которые собираются ввести в Украине для габаритно-весового контроля.





