Зеленський до Дня знань провів онлайн-зустріч з вчителями та учнями: долучились майже 40 шкіл з 23 областей України

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До онлайн-спілкування з Зеленським долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа з Бахмута, яка працює у дистанційному форматі, школи у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.

Президент зауважив, що сьогодні почали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3 млн 700 тис. учнів і учениць.

«Майже мільйон українських дітей усе ще навчатимуться онлайн. Іще майже мільйон – у змішаному форматі. Більшість – в Україні. Але ми не забуваємо жодної української дитини, жодного хлопця, жодної дівчини, хоч би де ви були зараз та хоч би яким було ваше 1 вересня сьогодні. Всі ми – українці», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час спілкування з учнями Глава держави висловив переконання, що українська освіта обов’язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн.

«Сьогодні не секрет, що коли наші сім’ї поїхали за кордон і українські діти пішли до шкіл, то всі відзначають наших дітей. Усі вчителі в різних школах світу справді наголошують, що рівень знань, освіти наших дітей не нижчий, а навіть у деяких країнах вищий, ніж у діточок з інших країн. Кмітливі діти, навчаються, багато знають, уміють дуже швидко мислити. Вивчають мови і за два-три місяці розмовляють мовою тієї країни, де зараз перебувають», – сказав він.

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