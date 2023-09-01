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Зеленский ко Дню знаний провел онлайн-встречу с учителями и учениками: присоединились почти 40 школ из 23 областей Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался онлайн с украинскими учениками и педагогами и поздравил их с началом нового учебного года, пишет УНН.

Детали

В онлайн-общение с Зеленским присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, а также из-за рубежа. В частности, это школы из прифронтовых областей, учебные заведения, принявшие учеников-переселенцев, школа из Бахмута, работающая в дистанционном формате, школы в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене, где учатся украинские дети.

Президент отметил, что сегодня начали работу почти 13 тыс. школ, где будут получать знания более 3 млн. 700 тыс. учащихся и учениц.

«Почти миллион украинских детей все еще будут учиться онлайн. Еще почти миллион – в смешанном формате. Большинство – в Украине. Но мы не забываем ни одного украинского ребенка, ни одного парня, ни одной девушки, где бы вы ни были сейчас и каким бы ни было ваше 1 сентября сегодня. Все мы – украинцы», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Во время общения с учениками Глава государства убежден, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.

«Сегодня не секрет, что когда наши семьи уехали за границу и украинские дети пошли в школы, то все отмечают наших детей. Все учителя в разных школах мира действительно отмечают, что уровень знаний, образования наших детей не ниже, а даже в некоторых странах выше, чем у детей из других стран. Сообразительные дети, учатся, много знают, умеют очень быстро мыслить. Учат языки и через два-три месяца говорят на языке той страны, где сейчас находятся», – сказал он.

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