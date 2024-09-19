Збивати російські дрони просила не Румунія, а Україна: ЗМІ внесли правки до статті
Київ • УНН
Німецьке видання FAZ помилково повідомило, що Румунія просила Україну збивати російські дрони. Насправді це український міністр Сибіга звернувся до Румунії із таким проханням.
Німецьке видання FAZ зробило помилку у матеріалі, де йшлося про нібито прохання Румунії до України збивати дрони, що залітають до них, передає УНН.
Наразі у тексті зазначено, що це очільник МЗС України Андрій Сибіга попросив Румунію збивати дрони. Наразі у матеріал вже внесено правку.
Раніше FAZ повідомляло, що Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.