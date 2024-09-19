Сбивать российские дроны просила не Румыния, а Украина: СМИ внесли правки в статью

Немецкое издание FAZ сделало ошибку в материале, где говорилось о якобы просьбе Румынии к Украине сбивать залетающие к ним дроны, передает УНН.

Сейчас в тексте указано, что это глава МИД Украины Андрей Сибига попросил Румынию сбивать дроны. Сейчас в материал уже внесена правка.

Ранее FAZ сообщало, что Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест обсудил военную помощь и поддержку со стороны западных соседей.