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"Зброя вирішальна" - Зеленський про головні ризики щодо контрнаступу

"Зброя вирішальна" - Зеленський про головні ризики щодо контрнаступу

Київ • УНН

 • 342020 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Головний ризик для України у контрнаступі полягає у зброї, зокрема, у тому, щоб техніки було достатньо для деокупації територій. Про це в інтерв’ю журналістам скандинавських медіа сказав Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Скажу чесно: так, багато речей залежать від нас. Але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї. Усі намагаються допомогти, але чогось недостатньо. Щось до нас приходить, але воно не укомплектовано повністю, і треба ще трохи більше часу, щоб доукомплектувати той чи інший комплект – амуніцію. Ми перебуваємо на шляху до того, що буде достатньо. Для нас великий ризик, якщо деяких речей, яких ми чекаємо, якщо вони не дійдуть – це ризик”, – зазначив Президент.

Деталі

Він пояснив, що ризик полягає у тому, що, наприклад, якщо недостатньо броньованої техніки, буде більше жертв.

“Зараз зброя вирішальна, у моменти деокупації. Дуже хочеться дочекатися всього того, що було обіцяно”, – констатував Глава держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що Україна планує контрнаступ, зазначивши, що вірить, що Крим вдасться повернути Україні.

Українські Національні Новини

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