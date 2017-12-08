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Збірні України оголосили склад на гонки другого етапу Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Став відомим склад українських команд на другий етап Кубку світу з біатлону в австрійському Хохфільцені, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Шестеро жінок представлять Україну в спринті: 5 стартовий номер у Анастасії Меркушиної, 46-та – Олена Підгрушна, 61 – Валентина Семеренко, 76 – Юлія Джима, 80 – Віта Семеренко, 87 – Ірина Варвинець.

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Склад українців на чоловічий спринт: 2 – Руслан Ткаленко, 29 – Сергій Семенов, 39 – Дмитро Підручний, 78 – Володимир Семаков, 103 – Олександр Жирний.

Варто зазначити, що наставник чоловічої збірної України Юрай Санітра заявив, що Артем Прима пропустить спринт і переслідування через хворобу. Замість нього виступить Володимир Семаков.

Додамо також, старт чоловічої гонки призначений о 12:30, а жіночого спринту – 15:15.

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