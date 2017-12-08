Сборные Украины объявили состав на гонки второго этапа Кубка мира по биатлону

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19137 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103464 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111725 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133019 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107098 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108584 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

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Сборные Украины объявили состав на гонки второго этапа Кубка мира по биатлону

Сборные Украины объявили состав на гонки второго этапа Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 15639 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стал известен состав украинских команд на второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Шесть женщин представят Украину в спринте 5 стартовый номер у Анастасии Меркушино, 46-я - Елена Пидгрушная, 61 - Валентина Семеренко, 76 - Юлия Джима, 80 - Вита Семеренко, 87 - Ирина Варвинец.

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Состав украинский на мужской спринт: 2 - Руслан Ткаленко, 29 - Сергей Семенов, 39 - Дмитрий Подручный, 78 - Владимир Семаков, 103 - Александр Жирный.

Стоит отметить, что наставник мужской сборной Украины Юрай Санитра заявил, что Артем Прима пропустит спринт и преследование из-за болезни. Вместо него выступит Владимир Семаков.

Добавим также, старт мужской гонки предназначен в 12:30, а женского спринта - 15:15.

Украинские Национальные Новости

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