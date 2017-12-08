Сборные Украины объявили состав на гонки второго этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стал известен состав украинских команд на второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Шесть женщин представят Украину в спринте 5 стартовый номер у Анастасии Меркушино, 46-я - Елена Пидгрушная, 61 - Валентина Семеренко, 76 - Юлия Джима, 80 - Вита Семеренко, 87 - Ирина Варвинец.
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Состав украинский на мужской спринт: 2 - Руслан Ткаленко, 29 - Сергей Семенов, 39 - Дмитрий Подручный, 78 - Владимир Семаков, 103 - Александр Жирный.
Стоит отметить, что наставник мужской сборной Украины Юрай Санитра заявил, что Артем Прима пропустит спринт и преследование из-за болезни. Вместо него выступит Владимир Семаков.
Добавим также, старт мужской гонки предназначен в 12:30, а женского спринта - 15:15.