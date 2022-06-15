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Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй УЄФА

Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй УЄФА

Київ • УНН

 • 115709 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Збірні команд України та Ірландії зіграли у польському Лодзі зіграли внічию - 1:1. Про це повідомляє УНН.

Деталі

До цього матчу Україна підійшла у статусі лідера своєї групи Ліги Націй - 6 очок за два зіграні матчі. У Ірландії було 3 очки після трьох матчів. Ці команди уже зустрічалися між собою: гру в Дубліні виграла Україна (1:0).

У порівнянні з матчем у Дубліні, до основи команди з України повернувся Андрій Ярмоленко, який відновився після хвороби.

На 31-й хвилині центральний захисник Нейтан Коллінз перехопив м'яча у центрі поля, обійшов кількох українців і пробив повз воротаря Дмитра Різника (дебют у офіційному матчі), 0:1.

Натомість на самому початку другого тайму рахунок в матчі українцям вдалося зібрати: Андрій Ярмоленко зібрав навколо себе кількох захисників, і віддав передачу на дальну штангу, де Артем Довбик забив м'яч у порожні ворота, 1:1.

Україна - Ірландія 1:1

Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31

Нагадаємо

У польській Лодзі підопічні Олександра Петракова здобули впевнену перемогу над командою Вірменії - 3:0.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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