Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сборные команд Украины и Ирландии сыграли в польском Лодзи сыграли вничью – 1:1. Об этом сообщает УНН.
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К этому матчу Украина подошла в статусе лидера своей группы Лиги Наций – 6 очков за два сыгранных матча. В Ирландии было 3 очка после трех матчей. Эти команды уже встречались между собой: игру в Дублине выиграла Украина (1:0).
По сравнению с матчем в Дублине, в основу команды из Украины вернулся восстановившийся после болезни Андрей Ярмоленко.
На 31-й минуте центральный защитник Нейтан Коллинз перехватил мяч в центре поля, обошел нескольких украинцев и пробил мимо вратаря Дмитрия Резника (дебют в официальном матче), 0:1.
В самом начале второго тайма счет в матче украинцам удалось собрать: Андрей Ярмоленко собрал вокруг себя нескольких защитников, и отдал передачу на дальнюю штангу, где Артем Довбык забил мяч в пустые ворота, 1:1.
Украина – Ирландия 1:1
Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 31
Напомним
В польской Лодзи подопечные Александра Петракова одержали уверенную победу над командой Армении – 3:0.