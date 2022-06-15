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Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций УЕФА

Киев • УНН

 • 115705 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сборные команд Украины и Ирландии сыграли в польском Лодзи сыграли вничью – 1:1. Об этом сообщает УНН.

Подробности

К этому матчу Украина подошла в статусе лидера своей группы Лиги Наций – 6 очков за два сыгранных матча. В Ирландии было 3 очка после трех матчей. Эти команды уже встречались между собой: игру в Дублине выиграла Украина (1:0).

По сравнению с матчем в Дублине, в основу команды из Украины вернулся восстановившийся после болезни Андрей Ярмоленко.

На 31-й минуте центральный защитник Нейтан Коллинз перехватил мяч в центре поля, обошел нескольких украинцев и пробил мимо вратаря Дмитрия Резника (дебют в официальном матче), 0:1.

В самом начале второго тайма счет в матче украинцам удалось собрать: Андрей Ярмоленко собрал вокруг себя нескольких защитников, и отдал передачу на дальнюю штангу, где Артем Довбык забил мяч в пустые ворота, 1:1.

Украина – Ирландия 1:1

Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 31

Напомним

В польской Лодзи подопечные Александра Петракова одержали уверенную победу над командой Армении – 3:0.

Украинские Национальные Новости

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