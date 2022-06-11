Ліга націй: збірна України розгромила Вірменію

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46425 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94536 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131393 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182710 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179002 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175213 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150955 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116428 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109319 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314792 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 26683 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 24779 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22303 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20315 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19209 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189685 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314784 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574742 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517843 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52968 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94285 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121831 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144736 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158196 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Ліга націй: збірна України розгромила Вірменію

Ліга націй: збірна України розгромила Вірменію

Київ • УНН

 • 196511 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. У польській Лодзі підопічні Олександра Петракова здобули впевнену перемогу над командою Вірменії - 3:0, передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Три дні тому синьо-жовті розпочали свій шлях у Лізі націй із перемоги над Ірландією в Дубліні (1:0). Тепер же збірна України проводила перший домашній матч у групі 1 і через російське вторгнення змушена була приймати Вірменію в Лодзі. Попри це, чимало українських та польських уболівальників зібралося на стадіоні ЛКС із синьо-жовтими прапорами.

Порівняно з попередньою грою в стартовому складі залишилися тільки Сидорчук, Шапаренко й Мудрик. Місце у воротах зайняв 37-річний Пятов, для якого це був 102-й та останній поєдинок за головну команду країни. Зазначимо, що допомогти нашій збірній не могли Бущан і Степаненко, які через травми вже вирушили додому. У зв’язку з проблемами зі здоров’ям не потрапили до заявки Соболь і Сирота, із тієї самої причини не зміг вийти в «основі» Ярмоленко.

Українці з початку матчу заволоділи м’ячем і грали гостріше, тоді як вірмени, максимально притиснувшись до власного штрафного, сподівалися на контратаки й закидання вперед. На 7-й хвилині після класної комбінації за участі Зінченка та Мудрика міг забивати Яремчук, але з кількох метрів пробив у голкіпера. Згодом гості відповіли неточним ударом Бабаяна.

У середині першого тайму синьо-жовті відзначилися дальніми ударами — Маліновський пробив над поперечиною, а зі спробою Циганкова не без проблем упорався Юрченко. Незадовго до перерви поруч зі стійкою пробив Шапаренко. У решті ж випадків нашій команді, аби акцентовано завершити свої атаки, чогось не вистачало.

На початку другого тайму Пятов вчасно підставив ногу й завадив Оганесяну здійснити небезпечний простріл. Після цього на авансцену вийшов Маліновський, якому знадобилося декілька ударів для пристрілки, щоб на 61-й хвилині таки відправити м’яч у сітку. Караваєв здорово підключився й віддав пас, Яремчук пропустив, а Руслан завершив класним ударом. 1:0.

Згодом Забарний ледь не зробив подарунок вірменам, але Пятов встиг вибити м'яч із лінії після невдалого рикошету від захисника. Коли гості почали частіше атакувати й підтискати, синьо-жовті дуже вчасно забили вдруге. На 77-й хвилині Удо перервав передачу Караваєва з флангу, але м'яч знову опинився в Олександра, який пробив Юрченка ударом із лівої. 2:0.

На цьому наші хлопці не зупинилися й довели рахунок до розгромного. На 84-й хвилині після закидання від Забарного із глибини Монрой вибив м'яч точно на ногу Миколенку, від якого той влетів у сітку. Дебютний гол Віталія за національну команду, і — 3:0.

Таким чином, підопічні Олександра Петракова зуміли підібрати ключі до насиченої оборони вірменів, забивши три м'ячі, а Пятов у знаковому для себе поєдинку зберіг свої ворота на замку. Далі на синьо-жовтих очікує наступний домашній матч Ліги націй, проти Ірландії, який пройде в Лодзі 14 червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підспівував увесь стадіон: 7-річна Амелія, яка співала у столичному бомбосховищі, виконала гімн України перед матчем з Вірменією

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16