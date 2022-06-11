Ліга націй: збірна України розгромила Вірменію

Деталі

Три дні тому синьо-жовті розпочали свій шлях у Лізі націй із перемоги над Ірландією в Дубліні (1:0). Тепер же збірна України проводила перший домашній матч у групі 1 і через російське вторгнення змушена була приймати Вірменію в Лодзі. Попри це, чимало українських та польських уболівальників зібралося на стадіоні ЛКС із синьо-жовтими прапорами.

Порівняно з попередньою грою в стартовому складі залишилися тільки Сидорчук, Шапаренко й Мудрик. Місце у воротах зайняв 37-річний Пятов, для якого це був 102-й та останній поєдинок за головну команду країни. Зазначимо, що допомогти нашій збірній не могли Бущан і Степаненко, які через травми вже вирушили додому. У зв’язку з проблемами зі здоров’ям не потрапили до заявки Соболь і Сирота, із тієї самої причини не зміг вийти в «основі» Ярмоленко.

Українці з початку матчу заволоділи м’ячем і грали гостріше, тоді як вірмени, максимально притиснувшись до власного штрафного, сподівалися на контратаки й закидання вперед. На 7-й хвилині після класної комбінації за участі Зінченка та Мудрика міг забивати Яремчук, але з кількох метрів пробив у голкіпера. Згодом гості відповіли неточним ударом Бабаяна.

У середині першого тайму синьо-жовті відзначилися дальніми ударами — Маліновський пробив над поперечиною, а зі спробою Циганкова не без проблем упорався Юрченко. Незадовго до перерви поруч зі стійкою пробив Шапаренко. У решті ж випадків нашій команді, аби акцентовано завершити свої атаки, чогось не вистачало.

На початку другого тайму Пятов вчасно підставив ногу й завадив Оганесяну здійснити небезпечний простріл. Після цього на авансцену вийшов Маліновський, якому знадобилося декілька ударів для пристрілки, щоб на 61-й хвилині таки відправити м’яч у сітку. Караваєв здорово підключився й віддав пас, Яремчук пропустив, а Руслан завершив класним ударом. 1:0.

Згодом Забарний ледь не зробив подарунок вірменам, але Пятов встиг вибити м'яч із лінії після невдалого рикошету від захисника. Коли гості почали частіше атакувати й підтискати, синьо-жовті дуже вчасно забили вдруге. На 77-й хвилині Удо перервав передачу Караваєва з флангу, але м'яч знову опинився в Олександра, який пробив Юрченка ударом із лівої. 2:0.

На цьому наші хлопці не зупинилися й довели рахунок до розгромного. На 84-й хвилині після закидання від Забарного із глибини Монрой вибив м'яч точно на ногу Миколенку, від якого той влетів у сітку. Дебютний гол Віталія за національну команду, і — 3:0.

Таким чином, підопічні Олександра Петракова зуміли підібрати ключі до насиченої оборони вірменів, забивши три м'ячі, а Пятов у знаковому для себе поєдинку зберіг свої ворота на замку. Далі на синьо-жовтих очікує наступний домашній матч Ліги націй, проти Ірландії, який пройде в Лодзі 14 червня.

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