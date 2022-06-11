Підспівував увесь стадіон: 7-річна Амелія, яка співала у столичному бомбосховищі, виконала гімн України перед матчем з Вірменією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні перед початком матчу з Вірменією гімн України виконала 7-річна Амелія Анісович з Києва. Дівчинку підтримував і підспівував увесь стадіон, передає УНН.
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Матч Ліги націй відбувається у польському Лодзі. Перед початком гімн України виконала 7-річна Амелія Анісович. Її підтримував і підспівував увесь стадіон.
Відзначимо, що Амелія стала зіркою соцмереж після того, як заспівала в столичному бомбосховищі, де перебувала з батьками.
Додамо, що футболісти збірної України уже традиційно вийшли на матч, загорнувшись у синьо-жовті прапори.