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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Підспівував увесь стадіон: 7-річна Амелія, яка співала у столичному бомбосховищі, виконала гімн України перед матчем з Вірменією

Підспівував увесь стадіон: 7-річна Амелія, яка співала у столичному бомбосховищі, виконала гімн України перед матчем з Вірменією

Київ • УНН

 • 299996 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні перед початком матчу з Вірменією гімн України виконала 7-річна Амелія Анісович з Києва. Дівчинку підтримував і підспівував увесь стадіон, передає УНН.

Деталі 

Матч Ліги націй відбувається у польському Лодзі. Перед початком гімн України виконала 7-річна Амелія Анісович. Її підтримував і підспівував увесь стадіон.

Відзначимо, що Амелія стала зіркою соцмереж після того, як заспівала в столичному бомбосховищі, де перебувала з батьками.

Додамо, що футболісти збірної України уже традиційно вийшли на матч, загорнувшись у синьо-жовті прапори.

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