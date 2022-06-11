Лига наций: сборная Украины разгромила Армению

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Три дня назад сине-желтые начали свой путь в Лиге наций с победы над Ирландией в Дублине (1:0). Теперь же сборная Украины проводила первый домашний матч в группе 1 и из-за российского вторжения вынуждена была принимать Армению в Лодзи. Несмотря на это, многие украинские и польские болельщики собрались на стадионе ЛКС с сине-желтыми флагами.

По сравнению с предыдущей игрой в стартовом составе остались только Сидорчук, Шапаренко и Мудрик. Место в воротах занял 37-летний Пятов, для которого это был 102-й и последний поединок за главную команду страны. Отметим, что помочь нашей сборной не могли Бущан и Степаненко, которые из-за травм уже отправились домой. В связи с проблемами со здоровьем не попали в заявку Соболь и Сирота, по той же причине не смог выйти в “основе” Ярмоленко.

Украинцы с начала матча завладели мячом и играли острее, тогда как армяне, максимально прижавшись к собственному штрафному, надеялись на контратаки и заброс вперед. На 7-й минуте после классной комбинации с участием Зинченко и Мудрика мог забивать Яремчук, но с нескольких метров пробил в голкипера. Впоследствии гости ответили неточным ударом Бабаяна.

В середине первого тайма сине-желтые отличились дальними ударами — Малиновский пробил над перекладиной, а с попыткой Цыганкова не без проблем справился Юрченко. Незадолго до перерыва рядом со штангой пробил Шапаренко. В остальных случаях нашей команде, чтобы акцентированно завершить свои атаки, чего-то не хватало.

В начале второго тайма Пятов вовремя подставил ногу и помешал Оганесяну совершить опасный прострел. После этого на авансцену вышел Малиновский, которому понадобилось несколько ударов для пристрелки, чтобы на 61-й минуте таки отправить мяч в сетку. Караваев здорово подключился и отдал пас, Яремчук пропустил, а Руслан завершил классным ударом. 1:0.

Впоследствии Забарный чуть не сделал подарок армянам, но Пятов успел выбить мяч из линии после неудачного рикошета от защитника. Когда гости стали чаще атаковать и поджимать, сине-желтые очень вовремя забили во второй раз. На 77-й минуте Удо прервал передачу Караваева с фланга, но мяч снова оказался у Александра, пробившего Юрченко ударом с левой. 2:0.

На этом наши ребята не остановились и довели счет до разгромного. На 84-й минуте после заброса от Забарного из глубины Монрой выбил мяч точно на ногу Мыколенку, от которого тот влетел в сетку. Дебютный гол Виталия за национальную команду, и —3:0.

Таким образом, подопечные Александра Петракова сумели подобрать ключи к насыщенной обороне армян, забив три мяча, а Пятов в знаковом для себя поединке сохранил свои ворота на замке. Далее сине-желтых ожидает следующий домашний матч Лиги наций, против Ирландии, который пройдет в Лодзи 14 июня.

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