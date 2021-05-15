Збірна України завоювала четверте "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Золоту крапку поставила сьогодні на чемпіонаті Європи у Будапешті "синьо-жовта" команда в артистичному плаванні. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Українські русалоньки здобули нагороду найвищого ґатунку у дисципліні хайлайт. Результат команди рівняється 95,3 бали.
На першу сходинку п'єдесталу зійшли Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Вероніка Гришко, Анна Носова, (запасні Олеся Дерев’янченко, Софія Мацієвська).
Срібними призерами стали білоруські спортсменки (86,5667), "бронзу" виграли угорські синхроністки (79,1000).
Доповнення
Для збірної України з артистичного плавання це була четверта золота медаль та восьма нагорода загалом.