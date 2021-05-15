Збірна України з артистичного плавання здобула третю золоту медаль на ЧЄ

Деталі

На найвищу сходинку п’єдесталу, набравши суму 95,0667 бали, зійшли українки Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (запасні Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко).

Також на п’єдестал пошани потрапили іспанки — 91,2333, та ізраїльтянки — 86,8.

Варто відзначити, що це вже третє “золото” українських русалоньок у Будапешті.

Доповнення

На чемпіонаті Європи у Будапешті Україна вже здобула 9-ть медалей. Крім семи нагород, здобутих українками в артистичному плаванні, ще дві нагороди здобули представники стрибків у воду.