Сборная Украины по артистическому плаванию получила третью золотую медаль на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии, представительницы артистического плавание разыграли медали в произвольной программе групп, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
На высшую ступень пьедестала, набрав сумму 95,0667 балла, сошли украинском Марина и Владислава Алексиивы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (запасные Олеся Деревянченко, Вероника Гришко).
Также на пьедестал почета попали испанки - 91,2333, и израильтянки - 86,8.
Стоит отметить, что это уже третье "золото" украинских русалочек в Будапеште.
Дополнение
На чемпионате Европы в Будапеште Украины уже получила 9-ть медалей. Кроме семи наград, полученных украинками в артистическом плавании, еще две награды получили представители прыжков в воду.