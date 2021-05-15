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Сборная Украины по артистическому плаванию получила третью золотую медаль на ЧЕ

Киев • УНН

 • 21094 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии, представительницы артистического плавание разыграли медали в произвольной программе групп, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Сборная Украины по артистическому плаванию получила третью золотую медаль на ЧЕ

Детали

На высшую ступень пьедестала, набрав сумму 95,0667 балла, сошли украинском Марина и Владислава Алексиивы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (запасные Олеся Деревянченко, Вероника Гришко).

Также на пьедестал почета попали испанки - 91,2333, и израильтянки - 86,8.

Стоит отметить, что это уже третье "золото" украинских русалочек в Будапеште.

Дополнение

На чемпионате Европы в Будапеште Украины уже получила 9-ть медалей. Кроме семи наград, полученных украинками в артистическом плавании, еще две награды получили представители прыжков в воду.

Украинские Национальные Новости

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