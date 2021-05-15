Сборная Украины завоевала четвертое "золото" на чемпионате Европы по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Золотую точку поставила сегодня на чемпионате Европы в Будапеште "сине-желтая" команда в артистическом плавании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Украинские русалочки получили награду высшей пробы в дисциплине хайлайт. Результат команды равняется 95,3 балла.
На первую ступень пьедестала взошли Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Вероника Гришко, Анна Носова, (запасные Олеся Деревянченко, София Мациевская).
Серебряными призерами стали белорусские спортсменки (86,5667), "бронзу" выиграли венгерские синхронистки (79,1000).
Дополнение
Для сборной Украины по артистическому плаванию это была четвертая золотая медаль и восьмая награда в целом.