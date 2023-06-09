Збірна України виборола перемогу на EGMO 2023 у Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Збірна України виборола перемогу на EGMO 2023. Це - престижна олімпіада серед дівчат-школярів, що цьогоріч відбулася в Словенії. Згідно з умовами конкурсу, кожна команда має вирішити 6 складних математичних задач. Українські дівчата-математики перемогли та отримали титул найкращої команди, передає УНН.
Деталі
Всього в олімпіаді взяли участь 213 дівчат та 54 команди з країн Європи.
Команда кожної країни складалася із 4 учасниць. За індивідуальними показниками українські дівчата показали такий результат:
Поліна Генік - 42 бали, абсолютний результат ("золото");
Ірина Романюк – 37 балів ("срібло");
Євгенія Франкевич – 37 балів ("срібло");
Марина Спектрова – 36 балів (срібло).
Підтримав українських учасниць на міжнародних змаганнях Благодійний фонд «МХП - Громаді», який став головним спонсором команди. Фонд забезпечив трансфер та логістичні послуги, аби дівчатам вдалося зібратися разом з різних міст світу, в яких вони наразі живуть через війну.
«Українки привозять перемогу вже пʼятий раз», - розповів Богдан Рубльов, професор університету КНУ ім. Т. Шевченка, один з керівників команди.
Каже, що останні два роки важко саме з трансфером дівчат, адже всі знаходяться в різних куточках світу через повномасштабну війну.
«Завдяки підтримці спонсорів нам це вдається і дівчата попри всі ці складнощі виборюють свою перемогу», - додав професор.
Нагадаємо
У межах всеукраїнського щорічного фестивалю “Кобзарська трійця” благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив про започаткування стипендій для викладачів у трьох кобзарських цехах (Київському, Львівському та Харківському) аби в такий спосіб стимулювати й замотивувати вчителів продовжувати роботу зі збереження й передачі нашої спільної культурної спадщини наступним поколінням.
Також, враховуючи високу вартість якісних музичних інструментів, Фонд "МХП-Громаді" вирішив передати кожному цеху по одному кобзарському інструменту для навчання.
Довідка
«МХП – Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.