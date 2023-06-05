Стипендії викладачам та музичні інструменти від меценатів: підсумки щорічного фестивалю “Кобзарська Трійця”

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 10851 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 17176 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 32002 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 31943 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 72761 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 57853 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55944 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118055 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182712 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 208890 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 31935 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 53266 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 72699 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 208860 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 259805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10442 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10467 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23559 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28194 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43985 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Стипендії викладачам та музичні інструменти від меценатів: підсумки щорічного фестивалю “Кобзарська Трійця”

Київ • УНН

 • 1112804 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У межах всеукраїнського щорічного фестивалю “Кобзарська трійця” благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив про започаткування стипендій для викладачів у трьох кобзарських цехах (Київському, Львівському та Харківському) аби в такий спосіб стимулювати й замотивувати вчителів продовжувати роботу зі збереження й передачі нашої спільної культурної спадщини наступним поколінням. Також, враховуючи високу вартість якісних музичних інструментів, Фонд "МХП-Громаді" передасть кожному цеху по одному кобзарському інструменту для навчання, передає УНН.

Стипендії викладачам та музичні інструменти від меценатів: підсумки щорічного фестивалю “Кобзарська Трійця”

Деталі

Щорічний фестиваль Кобзарська Трійця є одним із важливих заходів, на який традиційно зібралися кобзарі, бандуристи, лірники з різних регіонів України. Водночас це – ще один із промоційних заходів, які просувають кобзарсько-лірницьку традицію до списків ЮНЕСКО, і є метою благодійної діяльності благодійного фонду "МХП-Громаді", оскільки підтримуючи такі заходи, Фонд підтримує культурну ідентичність, майбутнє України.

Цитата

"У моменти, коли руйнуються опори, втрачається зв’язок з рідними й домівки багатьох родин, коли українці виснажуються від тривалої боротьби, підтримкою стають саме традиції та культура. Для нашого Фонду утвердження національної ідентичності є одним з основних векторів роботи. А кобзарська традиція якнайкраще це демонструє. Тож донести світові та самим українцям цю цінність – для нас за честь, тому ми з радістю долучаємося до підтримки кобзарського руху", – зазначила Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП – Громаді".

Кобзарі та лірники – невіддільний атрибут історії України. Кобзарська пісня наснажує і розраджує, відтворює історію і дарує надію.

"Кобзарство – це цілісна, довершена ланка українських культурних традицій. Воно доречно асоціюється у нас зі стилем побуту та духовного життя українського народу, завжди було і залишається символом справжнього українства", – заявив цехмайстер Київського кобзарського цеху Микола Товкайло.

Додамо

У березні 2023 року Україна підготувала та подала до Реєстру ЮНЕСКО кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини номінацію «Практику з охорони кобзарсько-лірницької традиції». Номінацію було підготовано за сприяння Благодійного фонду «МХП – Громаді», який підтримав ініціативу кобзарських цехів здобути світове визнання важливому явищу української культури.

Довідка

«МХП – Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61