Стипендії викладачам та музичні інструменти від меценатів: підсумки щорічного фестивалю “Кобзарська Трійця”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У межах всеукраїнського щорічного фестивалю “Кобзарська трійця” благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив про започаткування стипендій для викладачів у трьох кобзарських цехах (Київському, Львівському та Харківському) аби в такий спосіб стимулювати й замотивувати вчителів продовжувати роботу зі збереження й передачі нашої спільної культурної спадщини наступним поколінням. Також, враховуючи високу вартість якісних музичних інструментів, Фонд "МХП-Громаді" передасть кожному цеху по одному кобзарському інструменту для навчання, передає УНН.
Деталі
Щорічний фестиваль Кобзарська Трійця є одним із важливих заходів, на який традиційно зібралися кобзарі, бандуристи, лірники з різних регіонів України. Водночас це – ще один із промоційних заходів, які просувають кобзарсько-лірницьку традицію до списків ЮНЕСКО, і є метою благодійної діяльності благодійного фонду "МХП-Громаді", оскільки підтримуючи такі заходи, Фонд підтримує культурну ідентичність, майбутнє України.
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"У моменти, коли руйнуються опори, втрачається зв’язок з рідними й домівки багатьох родин, коли українці виснажуються від тривалої боротьби, підтримкою стають саме традиції та культура. Для нашого Фонду утвердження національної ідентичності є одним з основних векторів роботи. А кобзарська традиція якнайкраще це демонструє. Тож донести світові та самим українцям цю цінність – для нас за честь, тому ми з радістю долучаємося до підтримки кобзарського руху", – зазначила Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП – Громаді".
Кобзарі та лірники – невіддільний атрибут історії України. Кобзарська пісня наснажує і розраджує, відтворює історію і дарує надію.
"Кобзарство – це цілісна, довершена ланка українських культурних традицій. Воно доречно асоціюється у нас зі стилем побуту та духовного життя українського народу, завжди було і залишається символом справжнього українства", – заявив цехмайстер Київського кобзарського цеху Микола Товкайло.
Додамо
У березні 2023 року Україна підготувала та подала до Реєстру ЮНЕСКО кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини номінацію «Практику з охорони кобзарсько-лірницької традиції». Номінацію було підготовано за сприяння Благодійного фонду «МХП – Громаді», який підтримав ініціативу кобзарських цехів здобути світове визнання важливому явищу української культури.
Довідка
«МХП – Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.