Стипендии преподавателям и музыкальные инструменты от меценатов: итоги ежегодного фестиваля "Кобзарская Троица"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В рамках всеукраинского ежегодного фестиваля “Кобзарская троица” благотворительный фонд “МХП-Громаді” объявил о стипендиях для преподавателей в трех кобзарских цехах (Киевском, Львовском и Харьковском) чтобы таким образом стимулировать и замотивировать учителей продолжать работу по сохранению и передаче нашего общего культурного наследия следующим поколениям. Также, учитывая высокую стоимость качественных музыкальных инструментов, Фонд "МХП-Громаді" передаст каждому цеху по одному кобзарскому инструменту для обучения, передает УНН.
Детали
Ежегодный фестиваль Кобзарская Троица является одним из важных мероприятий, на который традиционно собрались кобзари, бандуристы, лирники из разных регионов Украины. В то же время это – еще одно из промо-мероприятий, которые продвигают кобзарско-лирническую традицию в списки ЮНЕСКО, и является целью благотворительной деятельности благотворительного фонда "МХП-Громаді", поскольку поддерживая такие мероприятия, Фонд поддерживает культурную идентичность, будущее Украины.
Цитата
"В моменты, когда разрушаются опоры, теряется связь с родными и дома многих семей, когда украинцы истощаются от длительной борьбы, поддержкой становятся именно традиции и культура. Для нашего Фонда утверждение национальной идентичности является одним из основных векторов работы. А кобзарская традиция как нельзя лучше это демонстрирует. Поэтому донести миру и самим украинцам эту ценность – для нас честь, поэтому мы с радостью приобщаемся к поддержке кобзарского движения", – отметила Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП – Громаді".
Кобзари и лирники – неотъемлемый атрибут истории Украины. Кобзарская песня воодушевляет и утешает, воссоздает историю и дарит надежду.
"Кобзарство – это целостное, совершенное звено украинских культурных традиций. Оно уместно ассоциируется у нас со стилем быта и духовной жизни украинского народа, всегда было и остается символом настоящего украинства", – заявил цехмастер Киевского кобзарского цеха Николай Товкайло.
Добавим
В марте 2023 года Украина подготовила и подала в Реестр ЮНЕСКО лучших практик по охране нематериального культурного наследия номинацию «Практику по охране кобзарско-лирницкой традиции». Номинация была подготовлена при содействии Благотворительного фонда «МХП – Громаді», который поддержал инициативу кобзарских цехов получить мировое признание важному явлению украинской культуры.
Справка
«МХП – Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.