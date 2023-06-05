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Стипендии преподавателям и музыкальные инструменты от меценатов: итоги ежегодного фестиваля "Кобзарская Троица"

Киев • УНН

 • 1112802 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В рамках всеукраинского ежегодного фестиваля “Кобзарская троица” благотворительный фонд “МХП-Громаді” объявил о стипендиях для преподавателей в трех кобзарских цехах (Киевском, Львовском и Харьковском) чтобы таким образом стимулировать и замотивировать учителей продолжать работу по сохранению и передаче нашего общего культурного наследия следующим поколениям. Также, учитывая высокую стоимость качественных музыкальных инструментов, Фонд "МХП-Громаді" передаст каждому цеху по одному кобзарскому инструменту для обучения, передает УНН.

Стипендии преподавателям и музыкальные инструменты от меценатов: итоги ежегодного фестиваля "Кобзарская Троица"

Детали

Ежегодный фестиваль Кобзарская Троица является одним из важных мероприятий, на который традиционно собрались кобзари, бандуристы, лирники из разных регионов Украины. В то же время это – еще одно из промо-мероприятий, которые продвигают кобзарско-лирническую традицию в списки ЮНЕСКО, и является целью благотворительной деятельности благотворительного фонда "МХП-Громаді", поскольку поддерживая такие мероприятия, Фонд поддерживает культурную идентичность, будущее Украины.

Цитата

"В моменты, когда разрушаются опоры, теряется связь с родными и дома многих семей, когда украинцы истощаются от длительной борьбы, поддержкой становятся именно традиции и культура. Для нашего Фонда утверждение национальной идентичности является одним из основных векторов работы. А кобзарская традиция как нельзя лучше это демонстрирует. Поэтому донести миру и самим украинцам эту ценность – для нас честь, поэтому мы с радостью приобщаемся к поддержке кобзарского движения", – отметила Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда "МХП – Громаді".

Кобзари и лирники – неотъемлемый атрибут истории Украины. Кобзарская песня воодушевляет и утешает, воссоздает историю и дарит надежду.

"Кобзарство – это целостное, совершенное звено украинских культурных традиций. Оно уместно ассоциируется у нас со стилем быта и духовной жизни украинского народа, всегда было и остается символом настоящего украинства", – заявил цехмастер Киевского кобзарского цеха Николай Товкайло.

Добавим

В марте 2023 года Украина подготовила и подала в Реестр ЮНЕСКО лучших практик по охране нематериального культурного наследия номинацию «Практику по охране кобзарско-лирницкой традиции». Номинация была подготовлена при содействии Благотворительного фонда «МХП – Громаді», который поддержал инициативу кобзарских цехов получить мировое признание важному явлению украинской культуры.

Справка

«МХП – Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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