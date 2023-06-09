Сборная Украины одержала победу на EGMO 2023 в Словении

Детали

Всего в олимпиаде приняли участие 213 девушек и 54 команды из стран Европы.

Команда каждой страны состояла из 4 участниц. По индивидуальным показателям украинские девушки показали такой результат:

Полина Геник - 42 балла, абсолютный результат ("золото");

Ирина Романюк – 37 баллов ("серебро");

Евгения Франкевич – 37 баллов ("серебро");

Марина Спектрова – 36 баллов (серебро).

Поддержал украинских участниц на международных соревнованиях Благотворительный фонд «МХП - Громаді», который стал главным спонсором команды. Фонд обеспечил трансфер и логистические услуги, чтобы девушкам удалось собраться вместе из разных городов мира, в которых они сейчас живут из-за войны.

«Украинки привозят победу уже пятый раз», - рассказал Богдан Рублев, профессор университета КНУ им. Т. Шевченко, один из руководителей команды.

Говорит, что последние два года трудно именно с трансфером девушек, ведь все находятся в разных уголках мира из-за полномасштабной войны.

«Благодаря поддержке спонсоров нам это удается и девушки несмотря на все эти сложности борются за свою победу», - добавил профессор.

Напомним

В рамках всеукраинского ежегодного фестиваля “Кобзарская троица” благотворительный фонд “МХП-Громаді” объявил о начале стипендий для преподавателей в трех кобзарских цехах (Киевском, Львовском и Харьковском) чтобы таким образом стимулировать и замотивировать учителей продолжать работу по сохранению и передаче нашего общего культурного наследия следующим поколениям.

Также, учитывая высокую стоимость качественных музыкальных инструментов, Фонд "МХП-Громаді" решил передать каждому цеху по одному кобзарскому инструменту для обучения.

Справка

«МХП – Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.