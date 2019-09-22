Збірна України виборола четверту медаль ЧС з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Український борець вільного стилю Олександр Хоцяновський виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу, який проходить в Казахстані, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Капітан команди України Олександр Хоцянівський у вазі 125 кг розпочав з кваліфікації, де з рахунком 3:2 переміг бронзового призера чемпіонату світу вірменського борця Левана Беріанідзе. Наступний суперник був діючим чемпіоном Росії, срібним призером чемпіонату Європи та дворазовим чемпіоном світу серед військовослужбовців. Сутичка вийшла напружена та завершилася на користь українця - 4:3.
Чвертьфінал і на килим проти українського борця вийшов дворазовий чемпіон Азії Мохеббі. Блискуча перемога Олександра 3:2 і перша Олімпійська ліцензія на рахунку наших вільників.
В півфіналі на Хоцянівського чекав давній знайомий бронзовий призер Олімпіади, чемпіон Європи та дворазовий чемпіон світу Гено Петріашвілі з Грузії. Наш борець гідно тримався, але поступився з рахунком 6:2.
Бронзовий фінал вийшов дуже цікавим, сирійський борець не втримав натиску українця, переконлива перемога Хоцянівського 5:1.
Додамо також, для української команди ця нагорода стала четвертою ("золото" у Беленюка, "срібло" у Коляденко і Бережної).