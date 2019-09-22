Сборная Украины завоевала четвертую медаль ЧМ по борьбе

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79303 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105575 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 16:07 • 149022 просмотра

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Капитан команды Украины Александр Хоцяновский в весе 125 кг начал с квалификации, где со счетом 3:2 победил бронзового призера чемпионата мира армянского борца Левана Берианидзе. Следующий соперник был действующим чемпионом России, серебряным призером чемпионата Европы и двукратным чемпионом мира среди военнослужащих. Схватка получилась напряженная и завершилась в пользу украинца - 4:3.

Четвертьфинал и на ковер против украинского борца вышел двукратный чемпион Азии Мохебби. Блестящая победа Александра 3:2 и первая Олимпийская лицензия на счету наших вольников.

В полуфинале Хоцяновского ждал давний знакомый бронзовый призер Олимпиады, чемпион Европы и двукратный чемпион мира Гено Петриашвили из Грузии. Наш борец достойно держался, но уступил со счетом 6:2.

Бронзовый финал получился очень интересным, сирийский борец не удержал нажима украинском, убедительная победа Хоцяновская 5:1.

Добавим также, для украинской команды эта награда стала четвертой ("золото" у Беленюка, "серебро" у Коляденко и Бережной).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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