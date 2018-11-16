Збірна України оголосила стартовий склад на гру зі Словаччиною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. За трохи більше ніж годину до старту зустрічі Ліги націй Словаччина – Україна у Дивізіоні В, "жовто-блакитні" оприлюднили 11 стартових футболістів, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

З перших хвилин на полі стадіону "імені Антона Малатинського" вийдуть: Бойко, Матвієнко, Кривцов, Бурда, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Маліновський, Циганков, Борячук.

У запасі залишились: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, П’ятов, Швед, Буяльський, Миколенко, Макаренко, Пластун, Лунін.

Додамо, що в історії протистоянь зі словаками Україна має 3 звитяги, 1 поразку при 2 нічиїх.

Нагадаємо, Андрій Шевченко, коментуючи найближчим двом матчам збірної України з футболу, наголосив, що "ми зробили спеціально акцент на молодих футболістах при виборі складу".

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