Сборная Украины объявила стартовый состав на игру со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За чуть более часа до старта встречи Лиги наций Словакия - Украина в Дивизионе В, "желто-голубые" обнародовали 11 стартовых футболистов, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
С первых минут на поле стадиона "имени Антона Малатинского" выйдут: Бойко, Матвиенко, Кривцов, Бурда, Караваев, Степаненко, Зинченко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Борячук.
В запасе остались: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Пятов, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Лунин.
Добавим, что в истории противостояний со словаками Украина имеет 3 победы, 1 поражение при 2 ничьих.
Напомним, Андрей Шевченко, комментируя ближайшее два матчи сборной Украины по футболу, отметил, что "мы сделали специально акцент на молодых футболистах при выборе состава".