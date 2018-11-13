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Шевченко про найближчі матчі збірної: зробили акцент на молодих футболістах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Ми зробили спеціально акцент на молодих футболістах при виборі складу. Так на прес-конференції приуроченій найближчим двом матчам збірної України з футболу (проти Словаччини і Туреччини) ситуацію зі складом прокоментував наставник Андрій Шевченко, передає кореспондент УНН.

"Ці два матчі дуже важливі. Ми зробили спеціально акцент на молодих футболістах при виборі складу. В кожному ми бачимо перспективу. Деяким зробили аванс. Багато з них гарно себе зарекомендували в чемпіонаті України. Турнірну задачу ми вже вирішили. Розуміємо, що це велика відповідальність перед уболівальниками, але все одно йдемо на певний ризик, адже молоді треба давати шанс. Однак у них немає досвіду ігор на такому рівні. Будемо по максимуму давати їм можливість розкрити свій талант в поєдинках та обов'язково досягти позитивного результату для збірної", - наголосив коуч.

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Примітно, що українська збірна вже достроково підвищилася до елітного дивізіону в Лізі націй.

Додамо також, матч Ліги націй Словаччина — Україна відбудеться 16 листопада у Трнаві (початок — о 21:45 за київським часом).

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